France Travail : la future organisation expérimentée dans des collectivités

Emploi

Publié le 14/06/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Bonnes pratiques santé social, Régions

Première région à avoir signé avec l’Etat un protocole pour la préfiguration de France Travail, les Pays de la Loire possèdent une gouvernance très fine de ses politiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle.

En Pays de Loire, comme d’ailleurs en Bretagne, le taux de chômage est bas : 5,8%. Selon Jean-Luc Catanzaro, vice-président (SE) en charge de la formation et de l’emploi, cette bonne nouvelle a deux conséquences. D’abord, les difficultés de recrutement des entreprises. « Il est plus facile aujourd’hui de trouver un client qu’un salarié », observe-t-il. Ensuite, dans ce contexte de quasi-plein emploi, les personnes qui restent au chômage sont de plus en plus éloignées de l’emploi, souffrant de nombreux freins, logement, mobilité, garde d’enfant. Un véritable enjeu que la région espère relever avec ses partenaires de l’emploi et de l’insertion, l’Etat, les départements, les communes.

Une gouvernance locale fine

L’originalité des Pays de la Loire consiste en ses Comités locaux de l’emploi, de ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite