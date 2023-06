Archéologie : quand les opérateurs publics additionnent forces et compétences

[Journées européennes de l'archéologie 2023] Patrimoine

Publié le 16/06/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Avec deux chantiers hors normes qui vont métamorphoser son quartier historique, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) connaît une effervescence patrimoniale et vit une phase qui fera date dans son histoire. A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie 2023, La Gazette, partenaire de l’événement depuis l’origine, zoome sur le travail des archéologues et des professionnels du patrimoine.

Pour rendre leur discipline vivante à l’occasion les Journées européennes de l’archéologie des 16, 17 et 18 juin, les archéologues et médiateurs du patrimoine de Saint-Denis ont à portée de main deux chantiers séparés de quelques dizaines de mètres, de part et d’autre de l’esplanade de la mairie. Dans les deux cas, Etat et collectivités sont à l’œuvre pour faire advenir les projets et restituer aux Dyonisiens les connaissances livrées par ces chantiers.

« L’archéologie préventive n’est ni une contrainte, ni une danseuse »

Cohérence scientifique de deux chantiers concomitants

Le premier chantier concerne la célèbre basilique où reposent les rois de France, avec la reconstruction de la flèche du massif occidental, jamais remontée depuis de violentes intempéries survenues en ...

