Les inégalités de genre à l’école, un chantier majeur﻿

Publié le 14/06/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dès le plus jeune âge, les stéréo­types de genre sont intégrés par les enfants qui les reproduisent dans leurs interactions sociales et dans leurs jeux. L’école est le premier lieu de leur circulation. Des collectivités ont décidé d’agir pour sensibiliser leurs agents. 

Chiffres-clés 3% des femmes seulement occupent un métier scientifique dans les manuels de lecture du CP. Une étude de ces manuels, réalisée par le Centre Hubertine-Auclert en 2015, montre à quel point l’éducation n’est pas épargnée par les stéréotypes de genre. Si les femmes représentent 39 % des personnages de ces manuels, elles sont 70 % à faire la cuisine et le ménage. Source : « Manuels de lecture du CP : et si on apprenait l’égalite ? », Centre Hubertine-Auclert, 2015.

L’école est le premier lieu de circulation de stéréotypes générateurs de sexisme, estime le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), qui appelle les pouvoirs publics à faire de l’égalité et du respect entre sexes une « priorité absolue ». Car, malgré une plus grande sensibilité aux inégalités et aux violences depuis le mouvement #metoo, « les biais et les stéréotypes de genre, les clichés sexistes et les situations de sexisme quotidien continuent d’être banalisés », constate-t-il dans son rapport annuel 2023. « Du sexisme quotidien, dit “ordinaire”, jusqu’à ses manifestations les plus violentes, il existe un continuum des violences », déplore le HCE. De fait, d’après l’enquête Sivis 2021-2022, destinée à mesurer la violence en milieu scolaire, 74 % des faits graves ...