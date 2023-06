Transition écologique : à mi-mandat, mi-satisfaction

Environnement

Le collectif à la base du « Pacte pour la transition » évalue l’action environnementale des maires à mi-mandat. Les élus peinent à tenir les engagements pris au moment de la campagne municipale. Même si le bilan publié lundi 12 juin montre des voies à suivre et des bonnes pratiques à imiter.

C’est peu dire que les maires élus en 2020 ont connu un début de mandat perturbé. Après trois ans à la tête des exécutifs locaux, l’argument de la crise sanitaire ne peut toutefois plus justifier l’inaction. Le collectif d’associations qui avait proposé aux candidats de signer un Pacte pour la transition (lire notre article) a donc estimé qu’il était temps de dresser un bilan de mi-mandat. Il a passé au crible les actions d’une centaine de communes et intercos, sur huit thématiques « à la croisée des enjeux de climat, de justice sociale et de démocratie locale ». Et présenté ses résultats lundi 12 juin. Les élus avaient accueilli avec enthousiasme les propositions du Pacte. Pas sûr que tous en apprécient le bilan.

Le hic des grands projets

