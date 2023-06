L’addition très salée d’une cyberattaque pour une collectivité

Sécurité informatique

Publié le 19/06/2023 • Par Gabriel Thierry • dans : France

Le coût réel des cyberattaques est difficile à calculer, un exercice comptable souvent limité aux dépenses directes dans les collectivités victimes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Après le déluge, les ­factures. A Lille, on a commencé à faire les comptes. L’attaque informatique qui a visé la ville de 236 200 habitants, début mars, lui a déjà coûté environ un million d’euros. Une somme importante, qui ne représente certes que 0,2 % du budget annuel, mais pourrait encore augmenter. Comme les autres collectivités victimes de cyber­attaque, la commune nordiste a dû lancer des dépenses en urgence et faire face à des frais imprévus.

A l’heure du stylo et du papier, le régime sec des victimes d’attaque par rançongiciel, cela passe par des achats très concrets. A la ­communauté de communes Chalosse Tursan­ (1), touchée début janvier, la remise en place d’un système d’information, l’achat de terminaux légers, l’instauration de l’authentification à double ­facteur – système pour prouver, à l’aide d’une deuxième validation, que vous êtes bien celui que vous prétendez être – et d’une sauvegarde inaltérable ont représenté environ 15 000 euros. Les prestations liées à la récupération de données se sont élevées à près de 25 000 euros, tout comme l’achat de ­matériel et de solutions de sécurisation.

Effets de traîne

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne