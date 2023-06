Des collégiens préparés au risque d’inondation

Prévention

Publié le 22/06/2023 • Par Valérie Brunet • dans : France, Innovations et Territoires

Le département sensibilise ses collégiens à la gestion des inondations en impliquant les équipes pédagogiques.

Chiffres-clés Cible : 3 collèges par an, situés en zones urbaine et rurale, 150 élèves. Budget : 110 000 € de 2022 à 2026 soit 23 000 € pour la préparation du jeu Cit’in crise, 87 000 € pour les animations dans les collèges.

« Géographiquement, le département de la Gironde est sensibilisé et soumis aux risques liés à l’eau, puisque 277 communes y sont potentiellement inondables, ce qui représente 1,2 million d’habitants », lance Pascale Got, vice-­présidente, chargée de la protection de l’environnement, des espaces naturels sensibles et de la gestion des risques. Le département soutient les porteurs des plans d’action de prévention des inondations. Il entend développer une culture du risque auprès des publics via des actions sur le risque inondation, « et, quand on parle de sensibilisation, on pense aux jeunes », dit l’élue.

« Lorsque des aléas surviennent, c’est la panique. Ces événements se répètent. Entre chaque phénomène, nous devons sensibiliser les ­collégiens, les préparer à devenir des citoyens ...

