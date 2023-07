Le béton peut-il être bas-carbone ?

Depuis trois ans, des marques vantant un béton « bas-carbone » s’accumulent. Des -30 % à -70 % de CO2 sont promis. À partir de quoi est calculée cette réduction ? Et à partir de combien de démarques le coût environnemental du béton sera-t-il compatible avec les objectifs bas-carbone ?

Bâtiment et travaux publics

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée