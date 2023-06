Bordeaux Métropole soutenue dans son projet d’IA sobre

Intelligence artificielle

Publié le 13/06/2023 • Par Hélène Lerivrain • dans : Régions

Bordeaux Métropole fait partie des quatre premiers lauréats retenus dans le cadre de l’appel à projets du gouvernement pour des « démonstrateurs d’intelligence artificielle (IA) frugale au service de la transition énergétique dans les territoires. » La collectivité porte avec le bailleur social de Nouvelle-Aquitaine Domofrance un projet qui vise à prioriser les actions de rénovation en fonction du meilleur rapport investissement/économie d’énergie.

« La consommation d’énergie au niveau national est porté à plus de 44 % par le secteur du bâtiment », rappelle Christophe Colinet, chargé de mission ville intelligente et durable à Bordeaux Métropole. Dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie, c’est donc tout naturellement que les directions du numérique et des bâtiments de la métropole se sont rapprochées pour porter le projet STACOPTIM -pour STandartisation Audit et Comptage pour l’OPTIMisation énergétique des bâtiments- en partenariat avec le bailleur social régional Domofrance.

Ce projet vient d’être retenu dans le cadre de la première vague de l’appel à projets gouvernemental pour des « démonstrateurs d’intelligence artificielle frugale au service de la transition énergétique dans les territoires ». Il va bénéficier ...

