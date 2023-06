Transitions : les maires en font-ils assez ?

Transitions

Publié le 13/06/2023 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

« Où en sont nos maires à mi-mandat » en matière de transition écologique, sociale et démocratique ? C’est la question que pose un rapport publié lundi 12 juin 2023 par trois ONG, en passant au crible une centaine de municipalités qui s’étaient engagées dans cette voie avant les élections de mars 2020. Le bilan est mitigé.

« Ce rapport n’a pas vocation à être exhaustif », précisent les auteurs. Les collectivités passées en revue ne sont en effet que 103. Ces 88 communes et 15 intercommunalités représentent cependant un échantillon intéressant, allant du village à la métropole. Et surtout, elles sont dirigées par des équipes élues en mars 2020 signataires d’un Pacte pour la transition proposé par trois ONG, Réseau Action Climat (RAC), Alternatiba et le Collectif pour une transition citoyenne.

Un contrat, certes, sans valeur juridique, mais par lequel ces municipalités se sont engagées à mettre en place des politiques publiques au service d’une transition écologique, sociale et démocratique, dans huit domaines : agriculture et alimentation, mobilités, énergie, environnement et biodiversité, démocratie et ...

