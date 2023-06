Harcèlement : le ministère de l’Éducation nationale ne convainc pas

Climat scolaire

Publié le 13/06/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Suite à l’émotion provoquée par le suicide de Lindsay, victime de harcèlement scolaire, Pap Ndiaye a demandé aux principaux de collège d’organiser une heure de sensibilisation. Il s’agit de la dernière d’une série d'annonces sur le sujet du harcèlement scolaire, alors que des réunions avec les acteurs de l’Éducation nationale sont prévues dans les prochains jours.

« Il s’agit d’un échec collectif, c’est une tragédie », se désolait Pap Ndiaye en évoquant le suicide de Lindsay. Cette collégienne de 13 ans, victime de harcèlement dans son collège et en ligne, s’est donné la mort le 12 mai. Quelques jours plus tard, le 1er juin, le ministre de l’Éducation nationale annonçait avoir saisi l’Inspection générale (IGESR) pour lancer une enquête administrative. « À l’issue, j’en tirerai toutes les conclusions à l’égard des personnels le cas échéant, mais surtout des conclusions générales sur la manière dont on peut avancer. Nous avons beaucoup avancé mais nous avons encore du chemin à parcourir. » De son côté, la Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé que la lutte contre le harcèlement sera « la priorité absolue de la rentrée 2023 ».