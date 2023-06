Paris 2024 : l’Olympiade culturelle dans les starting-blocks

Politiques culturelles

Publié le 14/06/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actualité Culture, France

Bien que peu médiatisée pour le moment, l'Olympiade culturelle s'inscrit dans la tradition olympique. Pour les collectivités, c'est l'occasion de faire la jonction entre les politiques en faveur du sport, des arts et de la culture.

A vos marques, prêts ? La détonation du pistolet annonçant le départ de l’Olympiade culturelle a résonné le 22 juin 2022 à Paris. Plutôt en retard par rapport aux éditions passées, qui certes n’avaient pas essuyé de crise sanitaire planétaire. En théorie, « cette phase doit débuter dès la fin des Jeux précédents » et s’étaler donc sur quatre ans, resitue Eric Monnin, vice-président de l’université de Franche-Comté et directeur du Centre d’études et de recherches olympiques universitaires (CEROU). Et de préciser « préférer l’expression ‘Programme culturel’ », utilisée par le Comité international Olympique (CIO), propriétaire des Jeux Olympiques, dans l’article 39 de sa charte.

Créer des liens entre l’art et le sport

Olympiade ou programme… L’enjeu reste « d’établir des liens entre les ...

