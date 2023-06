« L’autorisation des autorités compétentes est rattachée à l’établissement et non au gestionnaire »

Analyse juridique

Publié le 13/06/2023 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Analyses santé social, France, Juridique santé social

Après avoir emporté un appel public à la concurrence pour la concession de l’exploitation de l’Ehpad « La Belle Verrière » géré par le CCAS de Bayel (Aube), la société Philogeris devient délégataire de ce service public. Elle s’oppose à l’agence régionale de santé Grand-Est et au conseil départemental de l’Aube qui lui demandent de régulariser une cession de l’autorisation de l’établissement. Yann Reboulleau, président, réagit à cette demande après la décision en référé du tribunal administratif de Chalons-en Champagne en date du 28 mars 2023.

Pourquoi être retourné devant le tribunal ?

La question mérite un bref historique. Philogeris s’est vu confié, par le centre d’action sociale de Bayel (Aube), la gestion de son Ehpad, La Belle Verrière, en délégation de service public (DSP) et pour cinq ans. Le contrat a pris effet le 1er mars 2023 après que l’association SOS Seniors services, son concurrent dans l’appel d’offres, a contesté la DSP en justice et qu’une ordonnance du tribunal administratif l’a validée le 9 janvier 2023. Philogeris a signalé aux autorités de tutelle, l’agence régionale de santé Grand-Est et le conseil départemental de l’Aube, ce changement important dans la gestion comme le prévoit le CASF. Par un courrier du 30 janvier 2023, sans remettre en cause la DSP, les autorités de tutelle ont exigé que ...

