Changement climatique : « 80 % de l’état de santé d’une personne est lié à son environnement »

Santé environnementale

Publié le 12/06/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

À la veille de l'ouverture des rencontres annuelles du Réseau français Villes-Santé, Yannick Nadesan, son président, revient sur l'enjeu fondamental de la prise en compte de l'enjeu de santé dans le changement climatique et du rôle des collectivités territoriales dans la santé environnementale.

Les rencontres nationales du Réseau français Villes-Santé de l’OMS s’ouvrent le 13 juin avec pour thème « Santé et changements climatiques : allier atténuation, adaptation et prévention en santé ». Pourquoi ce choix ?

C’est un sujet qui mobilise beaucoup les villes et les intercommunalités depuis plusieurs années, car les collectivités territoriales sont de plus en plus confrontées à la réalité du changement climatique. L’été 2022 a fini de convaincre ceux qui ne l’étaient pas encore, même si beaucoup l’étaient déjà, avec des sujets comme la canicule, les îlots de fraîcheur, la disponibilité de la ressource en eau, mais aussi l’adaptation de notre végétation. Ce n’est pas une perspective à moyen ou long terme, c’est dès à présent !

Et les ...