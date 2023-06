Révéo poursuit son développement en Occitanie

Les départements et métropoles d’Occitanie se coordonnent depuis 2016 pour développer Révéo, un réseau public de bornes de recharge de véhicules électriques. Leurs Sdirve (schémas d’infrastructures) seront adoptés d’ici fin 2023 pour un développement maillé et équilibré du territoire.

L'électrification des véhicules au pas de charge

Créé en 2016, le réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques Révéo couvre une grande partie de l’Occitanie avec 1 600 bornes et 3 000 points de recharge, soit 80% des bornes installées sur la voie publique. Deux métropoles (Montpellier et Toulouse) et dix syndicats départementaux d’énergie sur treize (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn puis Hautes-Pyrénées depuis 2018) se sont associés pour mutualiser les commandes de matériel et la mise en œuvre d’un service commun. Et ont déjà investi 15 millions d’euros. « D’une année sur l’autre, l’utilisation des bornes Révéo double et cela va s’accélérer », observe Arnaud Tournier, directeur général du Syaden, syndicat départemental d’électricité de l’Aude qui pilote le réseau régional ...