A la une Salaires : une revalorisation d’1,5 % du point d’indice au 1er juillet

Salaires : une revalorisation d’1,5 % du point d’indice au 1er juillet

Publié le 12/06/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, Actu experts finances, Actualité santé social, France, Toute l'actu RH

A l'issue de sa rencontre entre les syndicats, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé un nouveau dégel du point d'indice à hauteur d'1,5 % ainsi que l'ajout de points supplémentaires pour les rémunérations les plus basses et une prime "pouvoir d'achat". Un dispositif qui devra être financé par les employeurs locaux. Ces mesures d'urgence attendues depuis plusieurs mois ne contentent toutefois pas l'intersyndicale qui a quitté la rue de Grenelle sur un "profond "désaccord" avec le ministre.