Des liaisons potentiellement dangereuses au sein des groupes de travail (3/3)

Publié le 13/06/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

De longue date, collectivités et acteurs du privé ont eu l’habitude de collaborer au sein de groupes de travail sur des sujets souvent pointus, particulièrement dans le domaine financier. Dans un contexte de besoin accru de transparence et de montée en puissance de la compliance, des précautions s’imposent désormais. Dernier épisode de notre enquête sur les professionnels du chiffre.

D’un côté des collectivités qui bénéficient des éclairages d’experts du chiffre se prévalant d’expériences dans le privé ou un autre versant de la fonction publique, de l’autre des consultants qui souhaitent mieux comprendre les attentes et particularités du secteur public local et pourquoi pas attirer de nouveaux clients… C’est sur ce modèle que responsables financiers des collectivités et cabinets privés échangent depuis de nombreuses années au sein de groupes de travail techniques, souvent pour faire avancer des sujets financiers pointus.

Simple aide technique ou lobbying habile ?

« Sans l’apport d’un cabinet comme KPMG, le groupe de travail consacré à la qualité comptable et à la certification des comptes se serait arrêté, faute de matière pertinente : ils nous ont beaucoup aidé dès le ...

