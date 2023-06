PARITE

Egalité femmes-hommes : les pistes de Dirigeantes & Territoires

Publié le 12/06/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Nini la Caille

Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour assurer la parité et l’égalité femmes-hommes dans la territoriale, ont souligné les intervenantes au colloque de l’association Dirigeantes & Territoires les 8 et 9 juin, à Montpellier. Plusieurs solutions ont été évoquées : quotas, jury paritaires, marrainage, lutte contre le sexisme et les violences sexuelles…

