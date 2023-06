Transition énergétique : faire changer les comportements n’est pas gagné

Energie

Présentée avec de nouveaux scénarios d’électrification des usages pour 2035, une étude de RTE et Ipsos évalue les efforts que les Français sont prêts à faire afin de décarboner la société. Certains gestes mineurs font l’unanimité. Les transformations plus radicales beaucoup moins.

Les exercices de planification énergétique se suivent et ne se ressemblent pas. Évoluant au gré des crises, des modes et des partis pris politiques. À l’instar des scénarios de transitions de l’Ademe, dont une mise à jour est attendue d’ici la fin du mois, et qui présentent quatre voies totalement divergentes. Ou des Futurs énergétiques 2050 de RTE dont les paramètres ont déjà évolué depuis leur première version il y a un peu plus d’un an ; actant entre autres le fait que « la sobriété qui n’était qu’une option (…) devient nécessaire si l’on veut atteindre nos objectifs en 2030 », dixit Xavier Piechaczyk, président du directoire de la filiale d’EDF. Une constante toutefois. Les énergies fossiles ne sont plus en odeur de sainteté et la consommation devra baisser. Certaines évolutions ...