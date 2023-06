Augmenter l’autonomie des établissements scolaires, un remède miracle au malaise de l’école ?

Politiques éducatives

Publié le 16/06/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’idée que l’autonomie des établissements public locaux d’enseignement (EPLE) et des écoles résoudrait les maux de l’école revient régulièrement sur la table. En s’appuyant sur la récente proposition de loi du sénateur Max Brisson, le socio-historien Laurent Frajerman expose les risques d’une telle évolution.

Le 11 avril 2023, le Sénat adoptait en première lecture la proposition de loi pour une école de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité (1). Présentée par Max Brisson, sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, elle vise à créer des établissements publics autonomes d’éducation. De quoi s’agit-il ? D’expérimenter un nouveau type de contrat entre les recteurs de région académique et des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les écoles publiques dotées d’une personnalité morale. Ce contrat, d’une durée de cinq ans, porterait « notamment sur l’organisation pédagogique et les dispositifs d’accompagnement des élèves, l’affectation des personnels, l’allocation et l’utilisation de moyens budgétaires et enfin le recrutement des ...

