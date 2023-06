Sport

Le Cdos du Pas-de-Calais déploie une plateforme de dons et de prêts de matériel sportif

Publié le 22/06/2023

Le Comité départemental olympique et sportif (Cdos) du Pas-de-Calais a développé une plateforme de prêts et de dons de matériels sportifs. Expérimentée sur le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin puis étendue sur le département, elle vise à faire évoluer les mentalités sur la surconsommation et à permettre aux personnes, qui n'auraient pas les moyens financiers, de se procurer du matériel sportif pour pratiquer.

