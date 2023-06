Sobriété : Strasbourg dresse un premier bilan

L'association Think Smartgrids vient de publier un guide pour aider les collectivités à monter leurs projets de réseaux électriques intelligents. ...

Les métropoles de Toulouse, Brest et Besançon ont signé fin avril 2023 un marché d’acquisition de 22 rames de tramway avec Alstom et Transamo. Alexis Cournet, chef de projet métro et tramway à Tisséo, nous dit tout sur ce groupement. ...