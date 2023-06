Les acheteurs des cuisines collectives sont appelés à négocier

Restauration scolaire

Publié le 12/06/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Les collectivités parviendront-elles à négocier à la baisse les denrées alimentaires, alors que certains marchés sont remis en concurrence ce mois-ci pour juillet ? Les différentes hausses successives ont grevé les budgets, entraînant différentes stratégies…

Alors que le coût de certaines matières premières a baissé, la hausse des prix alimentaires est toujours en cours. Jeudi 8 juin, les industriels de l’agroalimentaire ont promis à Bruno Lemaire de réduire les prix sur plus d’une centaine de produits dont pâtes, huile de tournesol, volaille, nourriture animale… Les gestionnaires de cantine vont-ils parvenir à s’entendre avec leurs fournisseurs, alors que certains marchés semestriels et trimestriels sont remis en concurrence ce mois-ci ? Ces six derniers mois, ils avaient dû tenter de juguler les hausses qu’avaient continué de réclamer les distributeurs, voire de rompre les contrats quand les prix n’étaient plus tenables.

« Des industriels prennent les acheteurs pour des pigeons »

« Pour amender les contrats, chaque famille de produits ...