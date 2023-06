L’expérimentation « Maison de l’Enfant et de la Famille » est lancée

ACCOMPAGNEMENT

Publié le 12/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

L’expérimentation « Maison de l’Enfant et de la Famille » est autorisée à compter de la date de publication d’un arrêté du 1er juin, dans les conditions précisées par le cahier des charges.

La durée de l’expérimentation est fixée à 3 ans et 5 mois à compter du 10 juin 2023.

Cette expérimentation est prévue par l’article 33 de la loi Taquet du 7 février 2022, relative à la protection des enfants. D’après cet article, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.

Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.