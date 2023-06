Les élus appellent à un « coup de boost » aux emplois aidés par l’Agence nationale du sport

Insertion dans le sport

Nombre d’élus alertent sur l’impossibilité, pour les Conférences régionales des financeurs, de répondre à toutes les demandes de financement d’emplois aidés déposées par les associations sportives, faute d’une enveloppe suffisante dédiée par l’Agence nationale du sport. L’Andes vient d’alerter par écrit la ministre des Sports à ce sujet. Le ministère pourrait faire évoluer le dispositif, mais aussi d’autres, de droit commun. Objectif : renforcer leur efficacité pour le sport.

Dans le cadre d’un « Grenelle de l’emploi et des métiers du sport », le 5 juin, Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports et des JOP et d’autres membres du Gouvernement ont annoncé des mesures pour développer l’insertion dans et par le sport.

Un train de mesures pour l’emploi sportif… et beaucoup d’attentes

Mais pour l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes), il reste un « trou dans la raquette » : l’insuffisance du financement consacré par l’Agence nationale du sport (ANS) à des emplois aidés dans les associations sportives.

Baisse globale de crédits

Le président de l’Andes, Patrick Appere, adjoint aux sports à Brest, a adressé une lettre à Amélie Oudéa-Castera le jour même du Grenelle, dans laquelle il déplore « une nette diminution de plus de 16% par rapport à 2022 » des ...