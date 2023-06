Déchets du bâtiment : la filière REP enfin opérationnelle

Déchets

Valobat, l’un des 4 éco-organismes agréés pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) a présenté le 9 juin dernier les grands enjeux de cette nouvelle filière. Son retard au démarrage, de près d’un an et demi, devrait ainsi être compensé par un déploiement rapide, en moins de deux ans.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Gestion des déchets