Ponts : un carnet de santé pour 45 000 ouvrages d’art communaux

Les ponts sont des éléments essentiels au fonctionnement des territoires. Le programme national Ponts, piloté par le Cerema déploie une vaste opération de recensement et de reconnaissance des ouvrages des communes pour une meilleure gestion de ce patrimoine.

Par Émilie Jeannesson-Mange, directrice du département Gestion intégrée de patrimoine, et Cécile Bouvet, responsable d’études en gestion de patrimoine d’ouvrages d’art au Cerema

Pour rester en bonne santé, un ouvrage a besoin d’actions de surveillance et d’entretiens réguliers. Si les grands gestionnaires disposent en général d’un « bon standard » de gestion, les communes rurales sont souvent plus démunies en termes de compétences et de moyens. La mission d’information sur la sécurité des ponts, conduite par le sénateur Hervé Maurey en 2019, a souligné la méconnaissance des ponts des communes et de ...