« Il faut une régulation des meublés touristiques »

[Entretien] Tourisme

Publié le 09/06/2023 • Par Romain Gaspar • dans : Actu experts finances, France

Meublés touristiques, recrutement de saisonniers, taxe de séjour… À l'occasion du congrès de l'Association nationale des élus des territoires touristiques (Anett), Philippe Sueur, son président et maire d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), détaille pour la Gazette des communes ses demandes au gouvernement.

Etat et collectivités locales

Les maires vont face au boom de la location de meublés touristiques. Avez-vous été déçu de ne voir aucune mesure sur ce sujet dans les conclusions du CNR logement ?

Oui, mais je pense que des mesures vont être annoncées. On a une réunion le 18 juillet prochain avec la ministre des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure, sur ce sujet. Ils vont nous présenter les esquisses d’un projet de loi. Vraisemblablement, il va y avoir une baisse de l’avantage fiscal accordé aux meublés touristiques. Il faut une régulation pour les communes où l’hôtellerie a beaucoup décliné et où il y a une véritable carence de logements pour les résidents à l’année, les locaux. Le nouveau régime d’autorisation des locations de type Airbnb, imposé par la communauté d’agglomération Pays ...