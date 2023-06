Comment se prépare le retour de la baignade en Seine

Eau-assainissement

réagir Jean Robert Thibault / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. Parmi tous les chantiers olympiques en cours, l’un des plus ambitieux est sûrement le retour de la baignade en Seine. Un loisir rendu impossible pour cause de pollution du fleuve depuis 1923.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Eau - assainissement