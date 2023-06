Concours – Questions d’actualité, mai 2023 : référendum, économie et climat, déficit commercial

Avis aux candidats des concours de la fonction publique et à tout lecteur soucieux d'enrichir sa culture générale, la revue des actus de mai est disponible. Ce document propose une sélection de textes -rapports, enquêtes, analyses, jurisprudence...- publiés par des institutions et organismes publiques pour la plupart. Le champs couvert est large : économie, environnement, finances, social. N'oubliez pas de vérifier vos acquis grâce au quiz !

Culture générale – La revue des actualités de mai

Comme tous les mois, vous découvrirez dans nos « Questions d’actualité » du mois écoulé une sélection de textes issus des sites web d’institutions européennes (Commission, Toute l’Europe) , intergouvernementales ou internationales (OCDE, agences de l’ONU), et nationales publiques et privées. Le critère de notre sélection est la pertinence du texte en question au regard des programmes des concours et examens professionnels. La revue des actus de mai (87 pages) comprend cinq fiches :

les questions européennes, les questions économiques, les questions nationales, les débats de société et les actualités sociétales.

Le sommaire interactif autorise une consultation à la carte. N’hésitez pas à consulter le site web source de l’info (URL en fin d’article) pour approfondir ou élargir le sujet.

Parmi les principales actus de mai, on retiendra notamment :

Le déficit commercial record de la France, Le rejet, par le Conseil constitutionnel, de la seconde demande de référendum d’initiative partagée portant sur l’âge de départ à la retraite, Le rapport Pisani-Ferry sur les incidences économiques de l’action pour le climat.

Et aussi :

La Commission européenne passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre la corruption, avec un régime de sanctions spécifiques en matière de politique étrangère et de sécurité commune (Pesc) qui cible les actes graves de corruption dans le monde entier. En rapport probablement avec le Qatargate et la démission en mars 2023 d’un directeur de la Commission, ce haut fonctionnaire étant mis en cause pour des séjours au Qatar financés par l’Emirat;

Le projet de réforme douanière de l'Union européenne , qui prévoit notamment la création d'une autorité douanière européenne ;

, qui prévoit notamment la création d’une autorité douanière européenne ; Le rapport de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) sur les salariés face à l’inflation dans les 38 Etats membres de cette organisation ;

dans les 38 Etats membres de cette organisation ; Le nouveau baromètre des résultats de l’action publique ; 49 chantiers prioritaires sont présentés dans cette nouvelle version du baromètre, dont 23 qui disposent dès aujourd’hui d’indicateurs de résultats exposés de manière détaillée ;

49 chantiers prioritaires sont présentés dans cette nouvelle version du baromètre, dont 23 qui disposent dès aujourd’hui d’indicateurs de résultats exposés de manière détaillée ; L’avis du Cese sur la question de la fin de vie ;

Le rôle des haies, outils de planification écologique…

Bonne lecture !

