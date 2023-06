Les mineurs non accompagnés : enfants à protéger ou migrants à contrôler ?

Protection de l'enfance

Publié le 09/06/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu Santé Social, France

Le 11 mai dernier, Départements de France sonnait l’alarme sur l’arrivée massive de mineurs isolés aux frontières et sur l’embolie de l’Aide sociale à l’enfance qui doit les prendre en charge. En question : l’évaluation de la minorité des arrivants et leur mise à l’abri qui relèvent toujours des conseils départementaux.

C’était une rencontre entre représentants des départements et du gouvernement. D’un côté, François Sauvadet, président de Départements de France, et Charles-Ange Ginesy, président (LR) des Alpes-Maritimes. De l’autre, les ministres de l’Intérieur et de la Justice ainsi que la secrétaire d’Etat à l’enfance. La prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) étaient au cœur des échanges, notamment la phase d’évaluation de leur minorité et de mise à l’abri. « Tout est en train d’exploser ! », prévient François Sauvadet dans le communiqué de presse suivant cette rencontre. Suggérant que les département assureraient un « hébergement d’urgence en lieu et place de l’Etat. »

La frontière franco-italienne sous pression

C’est surtout le département des Alpes-Maritimes qui est concerné. Christine Teixeira, directrice générale adjointe (DGA) pour le développement des solidarités, égraine quelques chiffres illustrant cette hausse continuelle des arrivées. En 2022, le département a accueilli – mis à l’abri et évalué – 4909 MNA. Ce qui représente plus du tiers des 14 782 jeunes reconnus MNA sur la même année, selon les chiffres la Mission MNA au sein de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. En 2021, les Alpes-Maritimes ont accueilli 4049 mineurs isolés, 2682 en 2020, 1871 en en 2019. « Le flux a augmenté même pendant l’année de la crise sanitaire, alors que les frontières étaient fermées. Et l’année suivante, on a dépassé la barre des 4000 », commente la DGA. Au 31 mai 2023, ce sont déjà 2492 mineurs qui se sont présentés, alors que la saison estivale, qui habituellement marque une hausse des arrivées, n’a pas encore commencé.

Un poste avancé à la frontière

Pour faire face au phénomène, le département, qui réalise les évaluations en régie, a formé une centaine de personnes. Il est en capacité de réaliser 40 à 50 évaluations par jour. Les MNA sont mis à l’abri dans des structures dédiées à l’hébergement, tels des centres de vacances ou d’activités de loisirs, auxquels s’ajoute l’hébergement hôtelier. Depuis deux ans, la collectivité mène une expérimentation avec les services de l’Etat et le parquet. « Nous avons installé un poste avancé, dans les locaux de la Police aux frontières (PAF). J’ai une équipe dédiée à l’appréciation, composée de huit agents du département au profil administratif ou juridique, qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils passent en vue tous ceux qui se déclarent mineurs. C’est pour éviter que des adultes de 30 ou 40 ans parviennent à nos services. En cas de doute, cela profite toujours au jeune », explique Christine Teixeira.

La France critiquée par les instances internationales

Laure Palun, directrice de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), réagit : « Dans quel cadre ces agents interviennent ? Les conseils départementaux ne sont pas sensés opérer aux frontières, le droit français ne le prévoit pas. Cela nous interroge un peu sur les pseudo-évaluations, qui ne prennent pas en compte la vulnérabilité des personnes. » Elle témoigne de l’enfermement de mineurs dans des locaux à la frontière et rappelle les observations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (1), publiées le 2 juin dernier. Le Comité demande notamment à la France de « mettre un terme à la détention des enfants étrangers dans les zones d’attente et les centres de détention administrative », ainsi que de considérer les MNA comme enfants à protéger « jusqu’à la fin des procédures d’évaluation d’âge, y compris judiciaires. »

Les MNA, au carrefour de deux politiques publiques

La chercheuse Noémie Paté, qui vient de publier l’ouvrage « Minorité en errance », consacré à « l’épreuve de l’évaluation », donne une perspective à « ce qui se joue et se rejoue », notamment lors de la rencontre du 11 mai. « Cette question existe depuis que le politique s’est saisi des MNA, notamment depuis la circulaire dite Toubira du 31 mai 2013. C’est révélateur de l’ambivalence de ce public. Ce sont à la fois des enfants et des migrants. De ce fait, ils se retrouvent au carrefour de deux forces contradictoires : la protection de l’enfance et les droits de l’enfant d’un côté, le droit des étrangers et les politiques migratoires restrictives, de l’autre. Les MNA sont aujourd’hui perçus d’abord comment migrants, et non pas comme mineurs », déplore la chercheuse. Il faut également rappeler que, malgré le cri de désespoir des Alpes-Maritimes, le nombre de jeunes reconnus MNA n’a pas encore atteint le niveau d’avant crise sanitaire, lorsqu’il oscillait autour de 17 000 pour les années 2018 et 2019.