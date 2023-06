Les gares modernes sur la voie du développement durable

La conception ou la rénovation des pôles d’échanges multimodaux doit aussi intégrer les considérations environnementales et de développement durable. Certivea et Efficacity publient un guide pour accompagner les aménageurs.

Tout projet d’infrastructure – aussi grand soit-il – doit aujourd’hui prendre en compte les enjeux environnementaux et s’inscrire dans une démarche de développement et d’urbanisme durable. Il en va de même pour les pôles d’échanges multimodaux (PEM), terme désignant les bâtiments et espaces urbains conçus pour favoriser l’interconnexion entre plusieurs modes de transport. Voilà pourquoi les instituts Certivea et Efficacity ont imaginé un « Guide spécifique aux pôles d’échanges multimodaux », qui se veut un cadre d’évaluation et d’indicateurs de performance. Pour accompagner les aménageurs et les ...