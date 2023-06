Rémunérations : gel et inflation, les salaires des agents dans le rouge

Il y a urgence à agir quant aux rémunérations des agents. C’est, en substance, le message que Sens du service public a voulu faire passer dans sa dernière publication, datée du 9 juin. En amont du rendez-vous entre les syndicats et Stanislas Guerini, qui aura lieu lundi 12 juin, le think tank regroupant des agents publics issus des trois versants, a publié une synthèse, graphiques à l’appui. Objectif : illustrer l’impact du gel du point d’indice sur les rémunérations des agents publics.

Une contribution qui devrait appuyer encore davantage les revendications des organisations syndicales, dont la plupart, demande un dégel du point à hauteur de 10 %. En mai, déjà, le think tank avait plaidé aux côtés de la CFDT en faveur d’une hausse minimum de 3,5 %.

