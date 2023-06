Paris-2024 : comment Saint-Germain-en-Laye se prépare à passer sous pavillon britannique

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Publié le 19/06/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Bien que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ne se déroulent que dans un an, Saint-Germain-en-Laye implique déjà la population dans la perspective de l’accueil de la délégation britannique, de juillet à septembre 2024.

Treize disciplines, les athlètes et le staff ! Du 7 juillet au 11 septembre 2024, en deux phases, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines.) vivra à l’heure britannique, lorsque la ville royale accueillera la majeure partie de la délégation d’outre-Manche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la natation et la gymnastique ayant opté pour Reims (Marne).

Si les équipes vont poser leurs valises à Clichy (Hauts-de-Seine) -désigné centre de performance- les jours précédant les épreuves, c’est bien à Saint-Germain-en-Laye et à Reims que se dérouleront les entraînements. Ces deux villes ont, d’ailleurs, prévu de travailler en synergie.

Paris 2024 : Saint-Germain-en-Laye accueillera la team britannique

