Festivals de l’été 2024 : l’angoisse des professionnels et des élus

Politiques culturelles

Publié le 09/06/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : Actualité Culture, France

En dépit des déclarations rassurantes de la ministre de la Culture, élus et professionnels du spectacle vivant n'ont toujours pas de visibilité sur la tenue de certains événements culturels pendant les Jeux olympiques 2024.

« Je ne serai rassurée que lorsque j’aurai la certitude que tous les événements pourront avoir lieu pendant l’été 2024», avoue la sénatrice (PS) d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert, vice-présidente de la commission culture de la chambre haute. Effectivement, à un peu plus d’un an des jeux olympiques et paralympiques 2024, les incertitudes demeurent quant à la tenue de certaines manifestations culturelles. « A ce jour, je n’ai pas de visibilité nationale, les interrogations autour de la sécurité des festivals ne sont pas levées », poursuit la parlementaire bretonne.

Les festivals fragilisés par la réglementation sur les sons amplifiés

Travail de dentelle sur les manifestations culturelles

Si dans son département la préfecture organise depuis près de six mois des réunions avec les différents ...

