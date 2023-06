La ville post-voiture

Mobilité

Publié le 12/06/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le manifeste « Ville apaisée, quartiers à vivre » milite pour un « mode de vie plus vertueux ». Au menu : une réduction drastique des places de stationnement et une généralisation du 30 km/heure.

La vertu est-elle l’horizon indépassable de la ville ? Lancé par Rue de l’Avenir et le Club des villes et territoires cyclables et marchables, le manifeste « Ville apaisée, quartiers à vivre » use volontiers de ce registre.

Il plaide pour « une urbanité renouvelée » et une « meilleure convivialité ». Pour atteindre ce « mode de vie plus vertueux », il faudra faire des « efforts pour transformer son quotidien vers plus de frugalité ».

Le tiers de la population française qui a ses activités quotidiennes dans un rayon de moins de 9 km du domicile est invité à troquer sa voiture pour un vélo. Une virée en petite reine prend alors « moins de trente minutes », souligne le manifeste. De plus, « l’essor du vélo à assistance électrique (VAE) permet d’allonger les distances ».

Autres ...

