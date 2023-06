Dominique Faure favorable à une augmentation de la DGF en 2024

Congrès d'élus

Publié le 08/06/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Invitée à s'exprimer à Pornic (Loire-Atlantique) le 8 juin à l'occasion du 92e Congrès de l'Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT), la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité s'est dit favorable à une hausse de la DGF et a multiplié les annonces, dont certaines inédites.

Etat et collectivités locales

« Vous êtes un des plus beaux atouts de notre pays. Je suis votre ambassadrice » Après le congrès de l’Association des Petites villes (APVF) la semaine dernière, Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité, s’est rendue à Pornic pour le 92e Congrès de l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT), organisé ce 8 et 9 juin, dans un casino.

Pour une hausse de la DGF

Un soutien affiché qu’elle a détaillé sur plusieurs points, à commencer par les finances locales.

Loin de l’idée souvent répandue que les territoires touristiques n’ont pas de problèmes financiers, la ministre a souhaité rappeler que « cette richesse est bien relative au regard des investissements ...