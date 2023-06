Prévention des feux de forêt : que peut faire le maire ?

Pouvoirs du maire

Publié le 08/06/2023 • Par Brigitte Menguy Mathilde Elie • dans : A la une, Actu juridique, France

Alors que l’été s’annonce à haut risque, d’importants moyens de lutte contre les incendies devraient être déployés et la population peut désormais compter sur la « météo des forêts ». Au niveau local, les maires sont en première ligne, tout en ne disposant que de très peu d'outils juridiques. La guerre du feu se gagnera-t-elle sans eux ? Pas si sûr.

A l’approche de l’été, les services de secours et d’incendie sont dans les starting-blocks. Les services de l’Etat aussi. Les maires, pourtant en première ligne, sont, quant à eux, parfois démunis d’outils juridiques pour prévenir les feux de forêts.

Le principal dispositif qu’ils peuvent solliciter est l’obligation légale de débroussaillement (OLD), en vigueur dans les départements les plus exposés, sous le contrôle des préfets. Loin d’être anecdotique, l’OLD est le facteur le plus important en termes de défendabilité, comme l’a expliqué récemment à « La Gazette » le contrôleur général Eric Grohin, directeur du service départemental d’incendie et de secours du Var.

Concrètement, ce système d’autoprotection est à la charge des personnes ...

