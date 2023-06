Départements de France contre le statut de travailleurs des sapeurs-pompiers volontaires

Temps de travail

Publié le 08/06/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

L’association Départements de France estime que la décision de justice rendue par le tribunal administratif de Strasbourg le 24 mai, reconnaissant les sapeurs-pompiers volontaires du Sdis de Moselle comme des travailleurs, n’a de valeur que localement.

C’est une décision de justice qui suscite de vives réactions. Le 24 mai, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Moselle, a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires devaient être considérés comme des travailleurs puisqu’ils perçoivent des indemnités horaires et qu’ils se trouvent pendant leurs gardes dans une relation de subordination à l’égard de la hiérarchie de leur Sdis. En conséquence, leur temps de travail hebdomadaire doit être encadré et le tribunal a enjoint le Sdis de Moselle de fixer un nombre maximal d’heures de garde hebdomadaires pour les sapeurs-pompiers volontaires.

Si cette décision satisfait pleinement la Fédération Interco CFDT, à l’origine de cette action en justice, elle mécontente les ...

