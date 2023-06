Accueil

Gens du voyage : une note pointe le recul des politiques publiques

Publié le 08/06/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Yann Castanier / Hans Lucas

Dans une note d’interpellation, publiée fin avril, la Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et les gens du voyage alerte sur les failles de plus en plus nombreuses dans les politiques d’accueil et d’habitat des voyageurs.

