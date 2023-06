Les quinze mesures du gouvernement face à la canicule

Climat

Publié le 08/06/2023

Le gouvernement a présenté, ce 8 juin, ses quinze principales actions pour faire face aux vagues de chaleur de l'été. Les collectivités sont bien évidemment concernées par une partie de ces mesures.

Pour éviter de gérer dans l’urgence les épisodes de canicule, comme à l’été 2022, le gouvernement a décidé d’anticiper. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté, le 8 juin, son plan de gestion des vagues de chaleur. Un exercice qui va s’inscrire dans le temps, du fait du caractère inévitable de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur d’ici à 2050.

« Depuis 2000, elles sont, en France, cinq fois plus fréquentes qu’avant 1989 et elles seront deux fois plus nombreuses d’ici trente ans », explique le ministère. Ce dernier rappelle également que la vague de chaleur de 2022 a été « la plus précoce jamais enregistrée, avec plus de 1 500 records de chaleur battus dans les territoires ».