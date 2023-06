Des systèmes de régulation et d’isolation pour les réseaux de chaleur et de froid

Energie

Publié le 08/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 7 juin poursuit l’objectif d’équiper tous les systèmes de chauffage et tous les systèmes de refroidissement des bâtiments, résidentiels comme non résidentiels, existants et neufs, de systèmes de régulation de la température ainsi que de calorifuger, c’est-à-dire d’isoler, les réseaux de distribution de chaud, servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire et traversant des locaux non chauffés et les réseaux de distribution de froid traversant les locaux non refroidis, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2027.