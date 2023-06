Un train de mesures pour l’emploi sportif… et beaucoup d’attentes

Insertion dans le sport

Publié le 08/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, France

C’est une première : tous les acteurs de la filière « sport » comme ceux de l’emploi et de l’insertion dans ce champ ont été invités à un « Grenelle de l’emploi et des métiers du sport », lundi 5 juin, à Paris. A la manœuvre, quatre ministres, qui ont annoncé ensemble un plan de quinze mesures. Celles-ci déclinent la feuille de route interministérielle annoncée en novembre 2022. Les acteurs invités, qui ont participé à la préparation du Grenelle, attendent à présent avec vigilance la mise en œuvre concrète.

C’est un enjeu pour le développement des pratiques sportives et la santé publique, pour la lutte contre le chômage ou encore pour la croissance d’un secteur fort de 23 000 structures et 150 000 emplois : le développement de l’insertion dans et par le sport a fait l’objet, le 5 juin, à Paris, d’un « Grenelle de l’emploi et des métiers » de ce champ : plus de de 300 acteurs institutionnels, du mouvement sportif et associatif, ainsi que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis autour d’Amélie Oudéa-Castéra, Olivier Dussopt, Sylvie Retailleau et Carole Grandjean, respectivement ministres des Sports et des JOP, du Travail, du plein emploi et de l’insertion, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et de l’Enseignement et de la formation professionnels.

L'organisation ...

Références Charte de coopération interministérielle et interbranches sur les diplômes et les certifications du champ du sport.

