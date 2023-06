François Lequeux : à la crèche ou au hand, il joue collectif

[Portrait]

Directeur d’une crèche dans le Val-de-Marne, François Lequeux préside également un club de première division, l’US Ivry handball. Personnage atypique, il y déploie ses talents d’éducateur et sa détermination à "construire du commun".

Chiffres-clés Depuis 2017 : directeur d’une crèche départementale du Val-de-Marne (7 400 agents) et président du club US Ivry handball.

2007 : éducateur spécialisé dans un foyer d’accueil d’urgence du conseil départemental du Val-de-Marne.

2004 : installation à Ivry-sur-Seine, où il habite depuis lors.

2003 : emploi-jeunes dans une association et formation de moniteur-éducateur.

1996 : photographe à Paris, pour la presse écrite.

Singulier. François Lequeux, fonctionnaire, directeur d’une crèche du Val-de-Marne, préside depuis 2017 le fameux US Ivry handball, un club de D1 (première division) plusieurs fois champion de France.

« En général, ce sont des chefs d’entreprise, des personnalités du monde économique, ça a énormément surpris », souligne l’ancien champion olympique et capitaine de l’équipe de France de handball, Olivier Girault. Aujourd’hui directeur national de l’Union nationale du sport scolaire, il loue « un président tourné vers son territoire », à la tête d’« un club à but social, qui forme le plus de jeunes issus de sa ville, de sa diversité », et capable de recruter, en janvier, la crème des entraîneurs, pour maintenir les équipes à un haut niveau de performance sportive.

Comme un caméléon

« Pour convaincre Didier Dinart de devenir l’entraîneur de l’US Ivry handball, il faut être très fort », salue Olivier Girault.

Atypique, l’Ivryen de 48 ans assume. « J’ai passé mon enfance et mon adolescence… à passer par la fenêtre », confie François Lequeux, « produit de l’échec scolaire, sans le bac », plus heureux sur un ­terrain de rugby que sur les bancs de l’école. Au fil de voyages à l’étranger et ...

