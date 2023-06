Déserts médicaux : pas d’amélioration rapide en perspective…

Démographie médicale

Publié le 07/06/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les inégalités territoriales en termes de présence médicale persistent et se creusent, vient d'alerter le conseil national de l'Ordre des médecins dans la dernière version de son "Atlas de la démographie médicale", publiée le 7 juin.

Les données sur la répartition géographique des médecins présentées par le conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom), ce mercredi 7 juin, n’étonnent plus vraiment. Les inégalités territoriales « persistent et se creusent », souligne le nouvel atlas du Cnom, depuis 2010. Jean-Marcel Mourgues, vice-président du Cnom, a décrit les cartes présentant le lieu d’exercice des médecins et la fameuse « diagonale du vide », du nord-est au sud-ouest de la France, qui a d’ailleurs tendance à se déformer en s’étendant, par exemple, à une partie de la Normandie et au pourtour méditerranéen.

La variation entre 2010 et 2023 de la densité des médecins en activité, toutes spécialités et modes d’exercice confondus, montre un accroissement des écarts entre territoires ...