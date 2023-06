Autoconsommation : les montages juridiques aussi se développent

L’Etat promet 8,6 milliards d’euros au titre du volet « mobilité » des contrats de plan Etat-régions 2023-2027. La priorité est mise sur le secteur ferroviaire et les transports collectifs. Les montants affectés à la route sont, en revanche, en chute libre. ...

Comment faire face aux sécheresses qui sont amenées à se répéter de plus en plus fréquemment en France ? C'était l'un des enjeux abordés lors d'un colloque organisé par la FNCCR, le 1er juin, à Paris, et qui a mis l'accent sur la nécessite de mieux ...