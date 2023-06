Transports : Elisabeth Borne sort le carnet de chèques

Mobilité

Publié le 07/06/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, Actu experts finances, France

L’Etat promet 8,6 milliards d’euros au titre du volet « mobilité » des contrats de plan Etat-régions 2023-2027. La priorité est mise sur le secteur ferroviaire et les transports collectifs. Les montants affectés à la route sont, en revanche, en chute libre.

L’annonce était très attendue. L’Etat va consacrer 8,6 milliards d’euros au titre du volet « mobilité » des contrats de plan Etat-régions 2022-2027.

Tel est l’engagement pris en conseil des ministres, ce 7 juin. Un chantier qui s’inscrit dans le plan d’investissement massif dans le secteur ferroviaire promis le 24 février par Elisabeth Borne. Un arsenal qui, assure l’Etat, mobilisera 100 milliards d’euros d’argent public à l’horizon 2040. La France, « Nation verte », veut « décarboner » à tous les étages.

Les RER métropolitains dans la boucle

« L’Etat va consacrer 50 % de plus aux mobilités par an que lors des contrats de plan Etat-régions (CPER) précédents 2016-2022 et les deux tiers de cette enveloppe (70 %) iront aux infrastructures ferroviaires et aux transports publics ...

