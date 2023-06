« Nous avons sorti la petite enfance de l’ombre »

[ENTRETIEN] Petite enfance

Publié le 07/06/2023 • Par Michèle Foin

Élisabeth Laithier, présidente du comité de filière et rapporteure générale de la concertation sur le service public de la petite enfance (SPPE) revient sur les annonces d’Elisabeth Borne, faites le 1er juin. Elle se réjouit de l’effort financier inédit pour l’accueil de la petite enfance, avec une augmentation annoncée de 5,7 milliards d’euros d’ici 2027.

Votre tour de France entamé le 11 janvier 2023 dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) petite enfance s’est achevé le 12 avril dernier à Dijon, après 14 déplacements dans les territoires. Quel est votre état d’esprit à l’issue de ce marathon ?

Tout s’est très bien passé. J’ai découvert l’enthousiasme du monde de la petite enfance et son envie de progresser et d’aller de l’avant. J’ai été bien accueillie partout ! Aller voir les professionnels sur leur territoire, échanger avec eux, là où ils travaillent, c’est la seule méthode intéressante ! Mon quinzième et dernier déplacement aura lieu à Nancy le 30 juin, où nous ferons un focus sur la qualité de l’accueil. L’occasion pour Jean-Christophe Combe, ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ...

