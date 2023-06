Sécurité globale : qui sont les lobbyistes qui ont voulu peser sur la loi ?

Transparence de la vie publique

Publié le 07/06/2023 • Par Hervé Jouanneau

Un an après la mise en oeuvre de la loi dite « Sécurité globale », la Haute autorité pour la transparence de la vie politique analyse dans une étude les "stratégies de lobbying mises en œuvre pour influencer" l'exécutif et les parlementaires lors de l'élaboration du texte.

C’est un inventaire à la Prévert d’organismes connus des professionnels mais plus rarement du grand public. Autant d’entreprises, de clubs et d’associations qui ont partagé la même ambition d’influencer les responsables publics et les parlementaires lors de l’élaboration de la loi dite Sécurité globale du 25 mai 2021 qui décline le concept de continuum de sécurité et comporte une série de mesures sur les polices municipales et les activités de sécurité privée.

Dans une étude inédite datée du 5 juin 2023, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) établit une liste de 30 « représentants d’intérêts » ayant déclaré des activités de lobbying autour de cette loi. Parmi eux, des industriels et des organismes du secteur des technologies de sécurité comme l’Association nationale de vidéoprotection ou de l’armement, Axon (ex-Taser), des associations comme la Fédération française de la sécurité privée, le Groupement des entreprises de sécurité ou encore le Club des directeurs de sécurité de l’entreprise mais aussi le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers ou encore l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP).

On y apprend par exemple que le cabinet Lysios, représentant la société Axon enterprise Inc., a indiqué avoir souhaité « faire évoluer la règlementation de l’utilisation des pistolets à impulsion électrique pour les policiers municipaux » tandis que la société Philip Morris France, à son propre titre ou représentée par le cabinet Rivington, a notamment fait « parvenir une proposition d’amendement visant à renforcer les compétences de la police municipale dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac manufacturés ».

Le monde des transports n’est pas en reste avec l’UTP qui a porté une mesure visant à prohiber les articles pyrotechniques dans les espaces et véhicules de transport. Autre exemple : SNCF Gares & Connexions a déclaré souhaiter que soit créée « une interdiction d’accès en gare (IAG) pour toute personne qui trouble l’ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens ou la régularité des circulations ».