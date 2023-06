Changement climatique

Connaître sa ressource en eau : le nerf de la guerre, face à la sécheresse

Publié le 07/06/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

FNCCR

Comment faire face aux sécheresses qui sont amenées à se répéter de plus en plus fréquemment en France ? C'était l'un des enjeux abordés lors d'un colloque organisé par la FNCCR, le 1er juin, à Paris, et qui a mis l'accent sur la nécessite de mieux connaître localement l'état de sa ressource en eau.

