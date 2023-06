Le RSA à un tournant de son histoire

Social

Publié le 07/06/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts finances, France

Alors que le projet de loi "plein emploi" a été présenté ce 7 juin en conseil des ministres, plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer la mise en place d’un « RSA sous condition », dont l'expérimentation vient de commencer dans 18 territoires. Une position que ne partage pas la majorité de droite de Départements de France.

Associations caritatives, syndicats, départements de gauche… beaucoup s’inquiètent du projet de loi « plein emploi », présenté en conseil des ministres ce 7 juin, qui doit permettre la naissance de France Travail, un guichet unique pour tous les demandeurs d’emploi. Les critiques sont particulièrement virulentes contre le volet qui a pour objectif de renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), mais aussi les sanctions.

France Travail laisse les collectivités sur leur faim

Les détracteurs du projet de loi s’opposent au conditionnement du versement de l’allocation à « l’obligation de consacrer quinze à vingt heures par semaine » à une activité facilitant l’insertion ­professionnelle. « Quand on est au RSA, on ne vit pas, on survit », souligne Caroline ...